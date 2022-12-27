Криминал 27 декабря 2022, 01:26 Семью из восьми человек расстреляли в Макеевке — СМИ ТАСС: в Макеевке расстреляли семью из восьми человек, в том числе троих детей Pixabay

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В Макеевке в Донецкой Народной Республике расстреляли семью из восьми человек, в том числе троих детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — заявили в администрации Макеевки.

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Младшему из погибших детей был всего год. Все произошло в Черногвардейском районе города, на месте происшествия работают силовики. По данным агентства, причины произошедшего и участники преступления сейчас устанавливаются.

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ВСУ регулярно обстреливают территорию ДНР, в частности, Макеевку. Последнее время целью украинских националистов был Черногвардейский район.

ВСУ обстреляли Макеевку вечером 25 декабря. В 21:47 вооруженные формирования Украины выпустили два снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Пострадал Червоногвардейский район. В 22:10 по этой же территории прилетело три снаряда. Ночью 23 декабря ВСУ выпустили по населенному пункту четыре крупнокалиберных снаряда. Под ударом был также Черногвардейский район города.