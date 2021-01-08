Семью из трех человек зарезали в Казани

Супругов и их 18-летнюю дочь зарезали в Казани. По версии следствия, это сделал парень погибшей девушки, которого не принимали ее родители. Его тело нашли под окнами дома.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Татарстану, поножовщина произошла ночью 7 января в доме по улице Чуйкова. В квартире нашли три трупа с множественными ножевыми ранениями. Отцу погибшей 18-летней девушки было 62 года, а матери — 59 лет.

Тело предполагаемого убийцы — 22-летнего молодого человека — нашли под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты.

«По предварительной версии, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против ее общения с молодым человеком, в связи с чем он и совершил убийство», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Правоохранительные органы завели дело по статье «Убийство двух или более лиц».