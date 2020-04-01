    01 апреля 2020, 16:09

    Семью из трех человек убили в Красноярске

    Артур Блянихов

    Красноярские правоохранители ищут подозреваемого в убийстве семьи из трех человек. Среди погибших — девятилетняя девочка, передает ИА Nation News со ссылкой на региональный СК.

    По версии следствия, 30 марта родственница погибших пришла в их квартиру на улице Щорса и обнаружила там три трупа — 47-летней хозяйки, ее 77-летнего отца и девятилетнего ребенка. На их теле были множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.

    «В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого», — добавили в пресс-службе ведомства.