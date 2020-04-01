Семью из трех человек убили в Красноярске

По версии следствия, 30 марта родственница погибших пришла в их квартиру на улице Щорса и обнаружила там три трупа — 47-летней хозяйки, ее 77-летнего отца и девятилетнего ребенка. На их теле были множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого», — добавили в пресс-службе ведомства.