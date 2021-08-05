Семью из пяти человек жестоко убили в селе в Хакасии

Семью из пяти человек убили в селе Джирим в Хакасии. Одной из жертв стала маленькая девочка, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Убийца расправился с хозяйкой дома, ее мужем и сыном, маленькой внучкой и братом супруга. На телах погибших нашли колото-резаные ранения. Тела направили на экспертизу.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». Подозреваемого уже задержали — это местный житель. Мужчине 36 лет, раньше он уже был судим за особо тяжкие преступления.

По информации ИА «Хакасия», подозреваемого поймали трое местных жителей. Чтобы задержать его, мужчины сбили его машиной, а потом связали. Источник агентства уточнил, что девочке, которую нашли убитой с ее близкими, было всего семь лет.

На месте бойни работают следственно-оперативная группа, криминалисты ГСУ СК РФ, оперативные сотрудники и эксперты МВД Хакасии. Они устанавливают все обстоятельства массового убийства, собирают доказательства. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.