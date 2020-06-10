Семью из Новой Москвы связали скотчем и ограбили на 10 млн рублей

Дерзкое ограбление произошло 9 июня в одном из частных домов в поселке Внуковское (Новая Москва). Преступники связали всю семью скотчем и, угрожая огнестрелом и ножом, вынудили показать, где хранятся деньги и драгоценности. Всего в доме находились четыре человека.

Жители этого дома хранили наличные в рублях, долларах и даже юанях. У каждого из них были собственные сбережения. Под угрозой смерти им пришлось рассказать, где хранятся деньги. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Помимо денег, в доме были и драгоценности: грабители унесли с собой принадлежащий одному из членов семьи сапфир весом 12 карат. По данным источника, стоит этот камень около 74 тысяч долларов.

Добычей злоумышленников в сумме стали 10,3 миллиона рублей. Получив желаемое, грабители скрылись. Найти их пока не удалось. Ограбление произошло ночью. Неизвестные проникли в дом ближе к полуночи.