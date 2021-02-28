Семью из четырех человек убили под Нижним Новгородом

Неподалеку от Нижнего Новгорода убита семья из четырех человек, включая ребенка. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

«В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек — мужчина, две женщины и ребенок», — сообщил ТАСС.

Источник фото: Следком РФ

По данным Telegram канала Ni Mash, в доме обнаружили тела пожилой пары, их невестки и ее шестилетнего сына. Издание называет фамилию семьи — Малаховы. Отец и сестра погибшего ребенка не пострадали. Мужчина уехал в командировку, 13-летняя девочка находилась на тренировке.

СК возбудил дело по факту убийства семьи из четырех человек — бабушки с дедушкой, женщины и пятилетнего мальчика.

В убийстве семьи, по данным канала, подозревают рабочего, который трудился на их участке. Перед смертью женщину изнасиловали.

По данным Telegram-канала «112», вечером погибших обнаружил сосед.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются двое мужчин, утверждает сетевое издание. С собой у них имеется холодное оружие.

Предположительно, подозреваемые передвигаются на автомобиле Kia. Эту машину объявили в розыск в Москве. Почему подозреваемых разыскивают в столице, канал не уточняет. От Нижнего Новгорода до центра Москвы около 470 километров. Дорога на машине займет минимум семь часов.