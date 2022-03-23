Семью из четырех человек нашли убитой в Нижнем Новгороде

Утром 23 марта в одной из квартир в Нижнем Новгороде мертвой нашли семью: женщину, мужчину и двоих детей. П факту случившегося открыто уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Все произошло в доме на улице Минина. На место выехали следователи.

«Предварительно, погибшие: мужчина в возрасте 43 лет, его жена 41 год, дети 10 и четырех лет», — сказано в сообщении СК.

Источник фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Специалист осматривают место происшествия, допрашиваются свидетели. В скором времен пройдут различные экспертизы.

Сосед семьи по лестничной клетке Дмитрий рассказал «360», что ночью не слышал никаких шумов.

«Кошмар, я не могу в себя прийти. Хорошая семья была, образцово-показательная», — сказал он.

По его словам, родители и дети жили в этом доме около пяти лет. Глава семейства чем-то торговал, но Дмитрий не вспомнил, какой именно был бизнес.

По данным Telegram-канал Shot, убитыми являются директор компании по торговле медицинскими изделиями Василий Мельников, его жена и их дети. На их телах обнаружен ножевые ранения.

Издание написало, что их тела утром обнаружила няня. По сведениям Shot, во время недавнего отпуска на Мальдивах Мельников заявлял о желании убить всю семью.