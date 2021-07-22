Семью из Австралии отправят в тюрьму за то, что они 8 лет держали в рабстве женщину
Супружескую пару из Австралии отправят тюрьму. Они держали в рабстве женщину в течение восьми лет. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Уточняется, что они заставляли женщину из Индии работать в их загородном доме. Ей приходилось убираться, готовить и заниматься детьми.
За все это она получала 2,48 доллара в день. Сейчас пострадавшая находится в больнице с истощением.
В результате мужчина получил шесть лет тюрьмы, а его супруга — восемь. Их адвокаты планируют подать апелляцию.