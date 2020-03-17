Семью бизнесмена жестоко убили в Ленобласти. Преступление раскрыли спустя 15 лет

Обвиняемые в убийстве в 2005 году бизнесмена Зейналова, его жены и двух его детей предстанут перед судом. Петербургские следователи раскрыли это преступление.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, убийство Зейналова и его семьи заказал его бывший компаньон по бизнесу. Между мужчинами случился коммерческий конфликт.

Заказчик нашел ранее судимого киллера, который пробрался в загородный дом Зейналова в Ленобласти и устроил засаду. Когда бизнесмен вернулся домой с женой и детьми 11 и 14 лет, преступник убил их всех. Он орудовал топором и стрелял из автомата. После этого он избавился от оружия и сообщил по телефону, что выполнил заказ.

Задержали заказчика массового убийства в октябре 2018 года. Полицейские вышли на него, когда тот заказывал убийство сестры своей умершей жены. Он оценил услуги киллера в 600 тысяч рублей. «Наемным убийцей» оказался сотрудник правоохранительных органов. Мужчину будут судить по нескольким тяжким статьям УК РФ, среди которых «Убийство» и «Организация убийства».