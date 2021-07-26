Семью адмирала ВМФ нашли убитой в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли убитыми 84-летнюю жену и 56-летнего сына адмирала Леонида Лобанова. Самого военного за неделю до находки сбила насмерть электричка, полиция включила его в список подозреваемых.

Вечером 24 июля в полицию позвонила 64-летняя дочь адмирала, которая живет в Мурманске. Она рассказала, что соседи ее родителей пожаловались на сильный неприятный запах. Женщина попросила попасть квартиру и проверить, что произошло. При вскрытии были обнаружены трупы жены Леонида Лобанова и его сына, лежащие на диване. Об этом сообщила «Фонтанка».

Тела были обезображены, рядом с ними валялась сковорода. Из одежды на трупах было только нижнее белье.

При осмотре полицейские выяснили, что из квартиры ничего не пропало: ни драгоценности, ни наличными 600 тысяч рублей.

Полиция начала искать самого адмирала, но выяснила, что его 16 июля сбила электричка около железнодорожной станции Ручьи. В кармане у мужчины нашли нож. В результате он стал главным подозреваемым в убийстве семьи.

Как сообщила «Фонтанка», сын Леонида Лобанова состоял на учете у психиатра.