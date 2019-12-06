Семья в Пензе осталась без денег, продиктовав мошеннику данные банковских карт

Сбербанк рассказал о самых популярных способах краж денег с карт Подробнее

32-летняя жительница Пензы опубликовала в Сети объявление о продаже дома в Кузнецке с номером телефона мужа. Когда потенциальный покупатель предложил в качестве подтверждения желания купить недвижимость, предложил внести предоплату, пара согласилась.

Просьба продиктовать для перечисления денег не только номер карты, но и код из SMS, не насторожила супругов.

«После этого собеседник заявил, что карта не подходит. Тогда пензенец передал трубку жене, та тоже рассказала все данные», — рассказали в ведомстве.

По окончании разговора пара обнаружила списание с карт в общей сумме 74 тысяч рублей.

Семья обратилась за помощью в полицию.