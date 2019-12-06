Семья в Пензе осталась без денег, продиктовав мошеннику данные банковских карт
Оба супруга продиктовали данные карт мошеннику, позвонившему по объявлению о продаже дома. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
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32-летняя жительница Пензы опубликовала в Сети объявление о продаже дома в Кузнецке с номером телефона мужа. Когда потенциальный покупатель предложил в качестве подтверждения желания купить недвижимость, предложил внести предоплату, пара согласилась.
Просьба продиктовать для перечисления денег не только номер карты, но и код из SMS, не насторожила супругов.
«После этого собеседник заявил, что карта не подходит. Тогда пензенец передал трубку жене, та тоже рассказала все данные», — рассказали в ведомстве.
По окончании разговора пара обнаружила списание с карт в общей сумме 74 тысяч рублей.
Семья обратилась за помощью в полицию.