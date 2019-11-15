Семья убитой в Крыму девочки была нелюдимой, рассказали односельчане

Семья убитой в крымском селе Кропоткино девочки жила там наездами. Никаких дружеских и соседских отношений у них ни с кем не было. Об этом «360» рассказали местные жители.

«В деревне с ними никто не имел ни дружеских, ни родственных связей. Они купили дом два года назад. И приезжали жить с налетом, как будто отдыхающие. Они были сами по себе», — поделился своим впечатлением сосед Александр Балюк. Мать убитой девочки он назвал кукушкой — она появлялась в доме временами. Собеседник отметил, что в селе говорили, что женщина постоянно уезжала на работу то ли в Москву, то ли в Китай.

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Александр Иванов также очень мало знает о членах этой семьи из-за их закрытости. «Как семью я их охарактеризовать никак не могу, потому что они очень замкнутые. Они два лета у нас тут. Я живу на этой улице и за два года ни разу не видел детей».

По словам Иванова, за неуплату им отключали надолго газ и электричество, а брошенный посреди двора автомобиль простоял однажды пять месяцев.

13 ноября в правоохранительные органы обратился житель Кропоткина. Он рассказал, что 12 числа у него пропала пятилетняя падчерица. По его словам, он уехал по делам и взял с собой своего младшего сына. Пятилетнюю девочку оставил дома одну. Мужчина сообщил, что по возвращении ее уже не было. Ребенка искали всем миром — в воздух подняли дроны, окрестности прочесывали вместе с полицейскими волонтеры.

За эти несколько дней следователи установили, что к исчезновению девочки причастен ее отчим, который и сообщил о пропаже. Во время допроса он признался, что убил падчерицу, описал события того дня и показал, где спрятал тело. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

Следствие сейчас готовит обращение в суд по вопросу меры пресечения.