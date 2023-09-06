Криминал 06 сентября 2023, 09:04 Семья старославянских взглядов. Отец сжег тело новорожденного под Благовещенском СК: мужчина сжег мертвого младенца в Приамурье после родов супруги РИА «Новости»

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Мужчина кремировал тело младенца, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья. Об этом РИА «Новости» рассказали в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

«Семья многодетная, благополучная, придерживается старославянских взглядов», — написало агентство со ссылкой на источник.

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У супругов было четверо детей, при этом все роды муж принимал сам. Женщина не обращалась к врачам и не состояла на учете в женской консультации. По предварительным данным, младенец родился мертвым, поэтому мужчина решил избавиться от плода.

«Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам ее привез в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — уточнил собеседник РИА «Новости».

Все обстоятельства произошедшего выяснят следователи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали мужчину, который помог жене избавиться от младенца под Тамбовом. Женщина родила ребенка в июне 2017 года, но супруги утопили его в ведре. Семья шесть лет скрывала убийство.