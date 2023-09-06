06 сентября 2023, 09:04
Семья старославянских взглядов. Отец сжег тело новорожденного под Благовещенском
СК: мужчина сжег мертвого младенца в Приамурье после родов супруги
Мужчина кремировал тело младенца, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья. Об этом РИА «Новости» рассказали в следственном управлении СК РФ по Амурской области.
«Семья многодетная, благополучная, придерживается старославянских взглядов», — написало агентство со ссылкой на источник.
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У супругов было четверо детей, при этом все роды муж принимал сам. Женщина не обращалась к врачам и не состояла на учете в женской консультации. По предварительным данным, младенец родился мертвым, поэтому мужчина решил избавиться от плода.
«Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам ее привез в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — уточнил собеседник РИА «Новости».
Все обстоятельства произошедшего выяснят следователи. Возбуждено уголовное дело.
Ранее полицейские задержали мужчину, который помог жене избавиться от младенца под Тамбовом. Женщина родила ребенка в июне 2017 года, но супруги утопили его в ведре. Семья шесть лет скрывала убийство.
Дети
Следственный комитет России
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