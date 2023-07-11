Эксклюзив 11 июля 2023, 12:19 Семья подозреваемого наотрез отказалась комментировать убийство девочки в Челябинской области Жена подозреваемого в убийстве школьницы в Симе обещала СКР не разглашать информацию Пресс-служба Следственного комитета

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Следственные органы задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в городе Сим. Супруга мужчины сказала «360», что обещала правоохранителям не делиться информацией.

По ее словам, идет расследование. В его интересах ей запретили обсуждать детали уголовного дела с другими.

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«Меня просили не разглашать информацию посторонним людям», — заявила женщина.

Родственник ее супруга тоже не стал комментировать действия мужчины и то, мог ли он совершить убийство.

Девочка пропала вечером 9 июля. Следственное управление СКР по Челябинской области заявило, что ей 12 лет. По подозрению в убийстве задержали жителя Сима. По версии правоохранителей, мужчина нанес ребенку ножевые ранения и спрятал тело в лесу.

Сначала нашли рюкзак и чехол от телефона девочки, затем ее тело, сообщили «Известия». Подозреваемого вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Источник Ura.ru сообщил, что он приходится отцом подруги погибшей. На допросе мужчина во всем сознался.