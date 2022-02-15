Женщина выбросила новорожденного сына с балкона одного из жилых домов в Москве. По словам соседей, семья является неблагополучной, а мать ребенка приехала в столицу из другого города.

«Семья неблагополучная. Эта женщина приезжая. Отзывы о ней были не очень хорошие, можно сказать, что плохие», — рассказала «360» одна из жительниц дома.

Еще одна соседка отметила, что живет в пятиэтажке уже более 30 лет и знает всех жильцов. Исключением стала семья новорожденного.

«С ними никто не общается и они ни с кем не общаются. Неадекватность какая-то. Мы все друг друга знаем, а этих — нет», — сказала женщина.

По словам соседа, из-за близости рынков в районе очень много квартир снимают приезжие.

«Много здесь иностранцев», — подчеркнул мужчина.

По информации следствия, женщина родила сына вечером 14 февраля. В тот момент она находилась в одной из квартир жилого дома на Ставропольской улице. После родов женщина положила младенца в полиэтиленовый пакет и вкинула с балкона на 4 этаже.

«Спустя непродолжительное время ребенок был обнаружен и незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

Правоохранители установили личность подозреваемой и завели уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас женщина находится в больнице. После выписки ее ждут разбирательства со следователями.