В СМИ со ссылкой на выводы следствия назвали причину смерти семьи из четырех человек на алтайской турбазе. Они отравились выхлопными газами от дизельного генератора.

Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot. По его данным, следователи выяснили причину смерти четырех человек, тела которых нашли в номере базы отдыха на Алтае. Двое взрослых супругов и их дети отравились выхлопами от дизельного генератора..

По данным издания, в тот день, когда они заселились в номер, на турбазе не было света. Чтобы обеспечить постояльцев электричеством, включили дизельный генератор. Он располагался в подсобном помещении, которое находилось точно под номером погибшей семьи.

Чтобы проветрить подсобку, сотрудники отеля открыли дверь. В результате комната погибших быстро заполнилась выхлопными газами. По данным издания, приказ о включении генератора дал хозяин турбазы. Издание уточнило, что следователи планируют его задержать, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее стало известно, что признаков насильственной смерти на телах всех членов семьи не обнаружили. Следователи сообщили, что причиной их смерти могло стать отравление. Чтобы выяснить это, они взяли из номера пробы воздуха и воды.

Тела четырех человек — 57-летнего мужчины, его 43-летней жены и двух детей 11 и 16 лет — обнаружили в одном из номеров турбазы «Глобус» у озера Ая в Алтайском крае. Следователи установили, что все они скончались 27 июля. Гости заселились в номер 26 июля — семья чиновника из Барнаула должна была покинуть турбазу 31 июля.

Всю неделю постояльцы из соседних номеров жаловались хозяевам на неприятный запах. Чтобы устранить проблему, администрация вызывала специалистов для прочистки канализации, но это не помогло. После обнаружения в номере тел следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».