Семья Михаила Хачатуряна подаст жалобу на расследование в прокуратуру

Сторона потерпевших по делу об убийстве Михаила Хачатуряна направит в Генпрокуратуру жалобу о проведении дополнительного расследования. Об этом «360» рассказала адвокат родственников убитого дочерьми Хачатуряна Ольга Халикова.

По ее словам, сейчас следователи передали уголовное дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.

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«Сейчас по результатам прокурорской проверки дело, возможно, будет направлено на дополнительное расследование, если прокурор посчитает это необходимым, увидит нарушения, допущенные органом предварительного следствия. Также посчитает, что орган предварительного следствия не в полной мере провел все следственные мероприятия по установлению или отсутствию вины обвиняемых, в том числе если посчитает, что необходимо удовлетворить ходатайство со стороны потерпевших, которые в большинстве своем были отказаны», — сказала Халикова.

По ее словам, после проверки материалов Генпрокуратура сообщит результаты сторонам защиты и потерпевших, но вне зависимости от итогов проверки родственники Хачатуряна уже решили написать жалобу. Они намерены указать на доводы, которые были озвучены в процессе следствия, и подготовить жалобу о проведении дополнительного расследования по уголовному делу.

«Защита высказывает точку зрения, что там была необходимая оборона. Сторона потерпевших с этим не согласна, в принципе следствие не рассматривает данный вариант, что была необходимая самооборона. Они (сторона защиты — прим. ред.) заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Но это не поддается здравому смыслу и нормам УПК», — добавила Халикова.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. 27 июля 2018 года его тело нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, где жила вся семья. Девушки признались в расправе над родителем, но заявили, что на протяжении многих лет отец жестоко с ними обращался. Расследование велось почти полтора года, и 3 декабря СК объявил о его завершении и передаче материалов в прокуратуру.