Семья из Перми пожаловалась на преследования мужчины-«призрака». Видео

Житель Перми в соцсетях пожаловался, что его семью преследует некий мужчина. Он уже выбил в их квартире окна, накинулся у подъезда с молотком, а по ночам звонит в домофон. Они написали в полицию более 30 заявлений.

Подписчик группы chp_59 в Instagram написал, что его семья уже полтора года находится в страхе из-за действий этого мужчины. По его словам, преследователь ранее был судим, дважды — за изнасилование. А еще он работает в такси исключительно в ночные смены.

«Выбивает двери, отрезает проводку в квартиру, выбивает окна, преследует и звонит на телефоны каждый день. <…> Испортил металлическим предметом всю дверь, исписал весь подъезд. Куда еще обратиться, чтобы кто-то уже остановил его?» — написал он.

Члены семьи беспокоятся, что с ними может произойти что-то страшное. Для подтверждения своих слов было опубликовали видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, что злоумышленник, завернутый в белую простыню, звонит и стучит в дверь квартиры. По предварительным данным, у мужчины появился сообщник. В комментариях под постом пользователи отметили, что теперь и им страшно садиться ночью в такси. В правоохранительных органах пока не прокомментировали эту ситуацию.