Родители малышки из Бугульмы рассказали свою версию о «насилии» над ребенком. Семейные фото

В Бугульме разбирают дело мужчины, которого обвинили в насилии над собственной дочерью. Сергей Кукушкин и его гражданская жена Анна Милова рассказали «360» свою версию произошедшего в их семье.

Сергей остался дома с тремя детьми, поскольку жена была на работе. Девочка спала, а двое других ребятишек играли.

«Когда она проснулась, я решил посадить ее играть в игрушки. Взял на руки и почувствовал запах кала. <…> Положил на диван, раздел, попросил [сына] принести памперс и салфетки, начал вытирать это все. Не заметил, как пошла кровь», — поделился мужчина.

После случившегося он сразу позвонил супруге, объяснил ситуацию, Анна вернулась с работы. Родители вызвали скорую и позже втроем уехали на скорой в больницу. Оттуда Кукушкин вернулся домой: в квартире остались одни дети.

Его рассказ подтверждает и гражданская жена. По ее словам, дочка уже играла и ползала, когда Анна вернулась с работы домой на такси.

«Он мне позвонил и сказал, что у них произошла беда. Все объяснил по телефону. <…> Подтирал ребенка и задел сломанным кольцом половую губу. Я просила не вызывать скорую — он настоял», — уточнила Милова.

С врачами она разговаривала сама, так как супруга «трясло». Бригада увезла их в больницу, откуда Анну с малышкой направили в другую клинику. Сергей ушел домой.

«Мы вернулись. Госпитализировать нас не стали: сказали, что ничего страшного нет. Приехала — Сергея уже дома не было. Была моя бывшая свекровь. Она сказала, что его задержали. Рано утром я поехала в Следственный комитет, с этого все и началось», — заключила мать девочки.

Она заверила, что заявление на супруга написала по давлением следователей. Произошло это 26 марта 2020 года (сама история берет начало в октябре 2019-го).

«Другого приговора кроме как оправдательного я не жду. Ничего нет. Ничего абсолютно не было», — подытожила Милова.

Суд Бугульмы отменил оправдательный приговор ее гражданскому мужу, и женщина думает, что следствие затянется еще на год-полтора.