Родители малышки из Бугульмы рассказали свою версию о «насилии» над ребенком. Семейные фото
Сергей остался дома с тремя детьми, поскольку жена была на работе. Девочка спала, а двое других ребятишек играли.
«Когда она проснулась, я решил посадить ее играть в игрушки. Взял на руки и почувствовал запах кала. <…> Положил на диван, раздел, попросил [сына] принести памперс и салфетки, начал вытирать это все. Не заметил, как пошла кровь», — поделился мужчина.
После случившегося он сразу позвонил супруге, объяснил ситуацию, Анна вернулась с работы. Родители вызвали скорую и позже втроем уехали на скорой в больницу. Оттуда Кукушкин вернулся домой: в квартире остались одни дети.
Его рассказ подтверждает и гражданская жена. По ее словам, дочка уже играла и ползала, когда Анна вернулась с работы домой на такси.
«Он мне позвонил и сказал, что у них произошла беда. Все объяснил по телефону. <…> Подтирал ребенка и задел сломанным кольцом половую губу. Я просила не вызывать скорую — он настоял», — уточнила Милова.
С врачами она разговаривала сама, так как супруга «трясло». Бригада увезла их в больницу, откуда Анну с малышкой направили в другую клинику. Сергей ушел домой.
«Мы вернулись. Госпитализировать нас не стали: сказали, что ничего страшного нет. Приехала — Сергея уже дома не было. Была моя бывшая свекровь. Она сказала, что его задержали. Рано утром я поехала в Следственный комитет, с этого все и началось», — заключила мать девочки.
Она заверила, что заявление на супруга написала по давлением следователей. Произошло это 26 марта 2020 года (сама история берет начало в октябре 2019-го).
«Другого приговора кроме как оправдательного я не жду. Ничего нет. Ничего абсолютно не было», — подытожила Милова.
Суд Бугульмы отменил оправдательный приговор ее гражданскому мужу, и женщина думает, что следствие затянется еще на год-полтора.