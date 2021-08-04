Семимесячную девочку изъяли из семьи на Камчатке с ушибами

На Камчатке семимесячную девочку изъяли из семьи со следами ушибов. Следователи и прокуратура начали проверку.

«Прокуратура города Петропавловска-Камчатского организовала проверку по публикациям в социальных сетях о нахождении в стационаре Камчатской краевой детской больницы девочки-младенца и ее госпитализации по причине побоев», — сообщили в прокуратуре.

Ребенка госпитализировали 25 июля в Камчатскую краевую детскую больницу, после того как ее из семьи изъяли органы опеки, сообщили в СК.

Следователи выяснят, при каких обстоятельствах ребенок получил ушибы, а прокуратура даст оценку действиям родителей ребенка, органов опеки и попечительства, а также органов профилактики. При наличии оснований может быть заведено уголовное дело.

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