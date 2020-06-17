Семилетний мальчик в Подмосковье ударил ножом отца, избивавшего мать

В Дмитровском городском округе 16 июня пьяный 39-летний мужчина поссорился с женой. Конфликт перерос в драку, женщина звала на помощь и ее услышал семилетний сын. Мальчик решил защитить мать и ударил отца ножом в спину.

Отца доставили в больницу. Полицейским мать рассказала, что это уже не первый раз, когда алкоголь становится причиной семейного скандала. Такое происходит уже 10 лет. Теперь следственный комитет проведет проверку органов, осуществляющих профилактические мероприятия. Обстоятельства дела выясняются.