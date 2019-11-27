Семилетнего ребенка лишили инвалидности в Москве

Комиссия решила лишить инвалидности семилетнего ребенка, который в три года выпал из окна. Теперь мальчику придется ходить в школу со своими сверстниками, что может обернуться тяжелейшим испытанием.

У семилетнего Артема заметные задержки развития. В три года мальчик выпал из окна третьего этажа. Он получил не только физические травмы, но также пострадали и когнитивные функции. Каждый шаг взросления дается Артему тяжелее сверстников. Ребенку дали инвалидность и назначили домашнее обучение. В семье шестеро детей, но отдельного внимания заслуживает теперь именно Артем.

«Четыре человека с нами работают. Это психолог, логопед, дефектолог. По русскому языку и по математике», — рассказала мама мальчика Мария Панфилова.

В этом возрасте необходимо регулярно подтверждать инвалидность. Четыре года подряд ребенок получал необходимые заключения. Однако, рассказала Мария, в возрасте семи лет комиссия решила, что Артем в норме и инвалидом ребенка не признала.

По словам мамы Артема, врачи проверили моторные функции и решили, что все в порядке. Что касается социальных паттернов, их проанализировать, по словам самих врачей, не удалось, так как ребенок закрылся и не шел на контакт. Однако именно в этом заключается особенность Артема, говорит Мария. Для социализации ему необходимо больше времени, нежели детям с обычным развитием. Но комиссия постановила, что инвалидности нет. И теперь ребенок должен ходить в обычную школу. Мама мальчика опасается, что это станет для Артема тяжелейшим испытанием.

Источник фото: телеканал «360»

Позицию мамы подтверждает и доктор медицинских наук Ирина Кириченко. «Явно видно, что ребенок не адаптирован, что он не может быть социально полностью реабилитирован. Он не может ходить в обыкновенную школу. Он должен ежедневно получать обучающие программы, общение с логопедом, психологом, с педагогами, чтобы функции реабилитации начали включаться», — отметила она.

В заключении от Минтруда сказано, что «оснований для установления Артему категории „ребенок-инвалид“ выявлено не было». Эксперты говорят, что проблема может лежать гораздо глубже, и заключается она не в работе комиссии.

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«Не надо делать скороспелых выводов о том, что медико-социальная экспертиза не права. Надо внимательно посмотреть все эти документы и спросить: почему ребенок так плохо обследован? Почему нет таких-то данных. Три года назад его обследовали. А сейчас? Зашел, пришел. Ему там должны были сделать все необходимое», — заявил председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко.

Многодетные родители Иван и Мария надеются на заключение апелляционной комиссии, которая установит факт инвалидности. Тогда останутся большие шансы на реабилитацию ребенка в домашних условиях и привычную социализацию. По словам врачей, это — абсолютно реально.