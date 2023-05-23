Криминал 23 мая 2023, 20:00 Семиклассник вымогал деньги у желающих справить нужду в Красноярске Прокуратура: подросток получил срок за организацию платного туалета в красноярской школе РИА «Новости»

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Юный житель Красноярска организовал в своей школе платный туалет. Семиклассник требовал с учеников за вход в уборную 20 рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Школьники оценили идею 15-летнего мальчика и прозвали его «королем туалетов». После того, как спрос на «услугу» стал расти, подросток начал брать с учащихся больше. А к тем, кто не хотел платить, применял разные меры, в том числе и физическую силу.

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Полицейским стало известно о произошедшем после обращения родителей одного из одноклассников мальчика. Выяснилось, что сын пришел домой с ссадинами от побоев и рассказал, что должен «туалетному королю» две тысячи рублей.

Остальные родители также заинтересовались расследованием инцидента, так как у них вызвало подозрение исчезновение карманных денег у детей.

Подросток предстал перед судом по статье о вымогательстве. Он получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также выяснилось, что учителя знали о происходящем в школе, но не предприняли необходимых мер. Педагоги понесли дисциплинарную ответственность.