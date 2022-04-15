Расследование дела об убийстве семьи в Волоколамске завершили

Следователи подготовили материалы уголовного дела для обвинительного заключения и передачи в суд о жестокой расправе над семейной парой и их дочерью подростком в Волоколамске. Обвиняемыми по делу проходят двое москвичей и один житель городского округа Солнечногорск. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, обвинение мужчинам предъявили по шести статьям Уголовного кодекса.

По данным ведомства, на преступление обвиняемые пошли 3 декабря 2020 года. Причиной стал давний конфликт инициатора убийства с соседской семьей. В ту ночь пьяный мужчина поджег дом семьи, а когда хозяева прибыли на место, предложил своим друзьям расправиться с надоевшими ему соседями.

Заговорщики взяли огнестрельное оружие и своим автомобилем заблокировали выезд из дома машины своих жертв. Когда семья выезжала на дорогу один из обвиняемых открыл стрельбу. Он не прекратил вести огонь даже после столкновения двух транспортных средств. От полученных ран муж, жена и дочь скончались на месте.

Обвиняемые, чтобы скрыть следы убийства собрали гильзы, отогнали машину погибшей семьи на заброшенный участок, а трупы перенесли в дом. Уходя злоумышленник подожгли участок и автомобиль.

Следователи оперативно установили личности причастных к убийству. На допросе после задержания обвиняемые дали признательные показания, а на следственных действиях детально рассказали о совершении убийства. В ходе проведенных обысков правоохранители нашли ружье, из которого стреляли злоумышленники.

Для сбора доказательств специалисты провели более 50 экспертиз, которые легли в основу обвинения. В ближайшее время уголовное дело из 18 томов вместе с утвержденным обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу.