Семьи расстрелянных военных подали иски на 27 млн рублей к Шамсутдинову

Юрист уточнил, что иски заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела. Предварительное заседание пройдет в ближайший вторник, 29 сентября.

«Сумма исковых требований составила примерно 26,7 миллиона рублей», — заявил адвокат. При этом он отметил, что пока суд не огласит обвинительное заключение, будет неизвестно, кто и какие суммы заявил.

«Когда будет итоговое решение, тогда в нем будет отражено, удовлетворен иск или нет», — пояснил Тугушев.

Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова пройдет во Втором Восточном окружном военном суде. Бывшего срочника обвинили по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и «Убийство двух и более лиц».

По версии следствия, в октябре прошлого года солдат после получения четырех магазинов с 30 патронами зарядил автомат АК-74М и начал стрелять в сослуживцев. В результате погибли восемь человек, еще двое пострадали.

Шамсутдинов признал вину и объяснил, что пошел на такой шаг после издевательств в части. Его дело будет рассматривать суд присяжных. Адвокаты настаивают, что у их подзащитного есть смягчающие обстоятельства.

В частности, один из эпизодов неуставных отношений подтвердился в Читинском гарнизонном суде, где одного из обидчиков срочника признали виновным. Военные следователи также установили два эпизода превышения полномочий со стороны офицера и старослужащего солдата в отношении Шамсутдинова. На предварительном заседании адвокаты намерены просить о том, чтобы процесс был открытым.