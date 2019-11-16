  • Семьи пострадавших в колледже Благовещенска получат выплаты

    16 ноября 2019, 09:11

    Андрей Иванов

    Региональные власти выплатят родным погибшего и раненых при стрельбе в строительном колледже Благовещенска выплаты на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил портал правительства Амурской области.
    Семьи пострадавших в колледже Благовещенска получат выплаты

    «Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей», — говорится на сайте региональной управы.

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    Он открыл огонь, убил одного человека, ранил троих, а потом покончил с собой. Двое пострадавших сейчас в больнице. Один раненый в реанимации в тяжелом состоянии. По версии полиции, этот инцидент мог произойти из-за личного конфликта стрелка с однокурсниками.