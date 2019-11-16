Семьи пострадавших в колледже Благовещенска получат выплаты

«Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей», — говорится на сайте региональной управы.

Суд арестовал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска Подробнее

Ранее стало известно, что Благовещенский городской суд арестовал генерального директора ЧОП «Сириус-А» Сергея Андрющенко до 14 января 2010 года.

Сотрудник предприятия — Олег Ермолов — впустил в строительный колледж студента с ружьем. Меру пресечения Ермолову суд изберет 19 ноября.

Вооруженный ружьем студент пришел в строительный колледж Благовещенска утром 14 ноября. В здание он попал без проблем, так как не вызвал подозрений у охраны, а на входе не было рамки металлодетектора.

Он открыл огонь, убил одного человека, ранил троих, а потом покончил с собой. Двое пострадавших сейчас в больнице. Один раненый в реанимации в тяжелом состоянии. По версии полиции, этот инцидент мог произойти из-за личного конфликта стрелка с однокурсниками.