Семерых жителей Архангельска осудили за съемки порнофильмов с детьми

По данным информагентства, 61-летняя женщина вместе с 41-летним сожителем создала студию для съемок порнофильмов. Участие в этом процессе принимали дети в возрасте от четырех до 17 лет. На съемочную площадку их приводили родственники и получали за это определенное вознаграждение.

Осужденные получили от пяти до 13 лет лишения свободы. Организатор этого кинопроизводства проведет следующие десять лет жизни в колонии строгого режима, а его сожительница — девять. Остальные участники группы получили сроки от пяти лет и шести месяцев до 13 лет и девяти месяцев.