Семерых студентов из Салехарда заподозрили в попытке продать наркотики

Семерых студентов из Салехарда заподозрили в попытке продать наркотические вещества, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, подростки возрастом около 16-17 лет купили партию синтетических запрещенных средств. Они расфасовали вещество по пакетам, которые спрятали в тайниках. Подозреваемых задержали сотрудники полиции.

В целом было изъято более восьми граммов наркотика. Сейчас выясняются детали преступления.