Криминал 10 августа 2023, 12:50 Семерых москвичей заподозрили в мошенничестве на 10 миллионов рублей МВД: семерых москвичей задержали по подозрению в мошенничестве на 10 миллионов рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семь москвичей заподозрили в экономическом мошенничестве. Под видом юристов они украли у жителей столицы более десяти миллионов рублей. Мошенников задержали и возбудили против них уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала она.

Реклама

Сотрудники правоохранительные органов задержали предполагаемого организатора и шесть его сообщников. Трое из них — приезжие из ближнего зарубежья. Полиция провела обыски в их офисах и изъяла документы, оргтехнику, средства связи, сим-карты и другие предметы.

По предварительным данным, они организовали бизнес наподобие финансовой пирамиды. Злоумышленники предлагали юридические услуги по возврату денежных средств. Они использовали базу данных обманутых вкладчиков, обзванивали их и предлагали свои услуги.

Потерпевшие заключали с ними договора, однако обещанного по ним не получил ни один клиент. Преимущественно пострадали пожилые люди. Аферисты присваивали их деньги и переставали выходить на связь.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники заведомо понимали неправомерный характер своих действий и поэтому регулярно меняли офисы, телефонные номера и уничтожали документы. По версии следствия, группа лиц причастна к более чем 70 случаям мошенничества.

Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что мошенники украли пять миллионов рублей у сидящего в СИЗО бизнесмена из Москвы.