Криминал 16 мая 2023, 20:19 Семерых людей заподозрили в мошенничестве в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали группу из семи человек, которых заподозрили в мошенничестве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Правоохранители предполагают, что подозреваемые обманывали водителей, предлагая им оформить полис ОСАГО. По предварительным данным, под видом страховых агентов они отправляли автомобилистам сообщения с предложением оформить полис со скидкой. Жертвами мошенничества стали 11 человек. Возбуждены уголовные дела.