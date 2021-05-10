Семеро погибли при стрельбе на вечеринке в Колорадо

В американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, на вечеринке по случаю дня рождения произошла стрельба. В результате погибли семь человек, сообщили в полиции.

Полицейских вызвали в ночь на 9 мая. Компания праздновала на стоянке для трейлеров. Подозреваемый, молодой человек одной из жертв, зашел внутрь и начал стрелять в собравшихся. Затем он покончил с собой.

Полицейские обнаружили шестерых убитых, один пострадавший вскоре скончался в больнице.

По данным ABC 7, на праздник собрались члены семьи, их друзья и дети. Помимо стрелка и его девушки погиб именинник и другие люди. Дети не пострадали. Сейчас они находятся у родственников.

Полиция расследует причины произошедшего.

Предыдущая стрельба со множеством жертв произошла в штате Колорадо 10 марта. Тогда погибли 10 человек.

В Колорадо-Спрингс проживают 465 тысяч человек. Это второй по величине город в штате после Денвера.