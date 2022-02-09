Семеро мужчин задержаны за кражу электроэнергии для майнинга в Пензенской области

Семеро мужчин организовали майнинг-ферму и воровали электроэнергию для ее работы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Выяснилось, что они подключились к электросети без счетчиков. Чтобы скрыть это, мужчины вывели из строя оборудование трансформаторной подстанции и на опоре высоковольтной линии.

«По оценке специалистов энергосетевой компании, за два месяца работы ферм было похищено более трех миллионов Киловатт-час электроэнергии на сумму более 500 тысяч рублей», — рассказала Волк.

Заведено уголовное дело.