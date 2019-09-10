Семейный подряд: в Ногинске задержали мужчину и двух его сыновей по подозрению в распространении наркотиков

Подмосковные полицейские задержали в Ногинске с поличным отца и двух сыновей. У них изъяли психотропные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В доме подозреваемых буквально повсюду были свертки с наркотиками — от гашиша до амфетамина.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчины признали вину. Как выяснилось, они еще и разбирались в компьютерах — сами создали специальный защищенный сайт. Схема была простая — пользователи создавали заказ, переводили деньги, а взамен получали информацию о тайниках с наркотиками.

Источник фото: телеканал «360»

За торговлю наркотиками подозреваемым светит до 20 лет заключения. Мужчин до суда отправили в СИЗО. Сейчас они активно сотрудничают со следователями.