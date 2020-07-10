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    10 июля 2020, 04:45

    Семейную пару задержали на Сахалине. Их подозревают в убийстве ребенка

    Валерия Шафирко

    Правоохранители задержали семейную пару по подозрению в убийстве восьмилетней Виктории. Девочка пропала 6 июля. Ее тело нашли в лесном массиве в Холмском районе.
    Семейную пару задержали на Сахалине. Их подозревают в убийстве ребенка

    «В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Сахалинской области.

    Виктория пропала 6 июля. Как установили следователи, смерть восьмилетней девочки наступила в день ее исчезновения.

    «В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

    По подозрению в убийстве ребенка задержана семейная пара, передает портал Sakhalin.info. В материале указано, что главного подозреваемого задержали накануне вечером, тело ребенка обнаружили утром.

    Девочка села в автомобиль к семейной паре: мужчина 1971 года рождения и женщина — 1988, сообщается в статье. Перед смертью над восьмилетней сахалинкой совершались действия сексуального характера. Насиловал и убивал ребенка мужчина. Первые показания, которые подтверждают произошедшее, уже получены, говорится в материале.