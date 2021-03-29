Семейную пару задержали в Подмосковье за убийства 17-летней давности

Мужа и жену задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве другой супружеской пары более 17 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, летом 2004 года злоумышленники вместе с двумя сообщниками спланировали убийство другой супружеской пары. На следующий день они осуществили задуманное. Расправившись с женщиной, фигуранты сбросили ее тело в реку в подмосковной деревне Афинеево. Затем в деревне Апрелевка они совершили убийство ее мужа и избавились от тела аналогичным способом», — рассказала Волк.

Она добавила, что задержанные были россиянами, а после этого получили поддельные удостоверения личности за границей. Они изменили свои персональные данные, имена и даты рождения. В 2012 году пара повторно получила гражданство России по новым документам.

«Один из подельников супружеской пары в 2005 году приговором Московского областного суда был осужден к 15 годам лишения свободы. Еще один сообщник в настоящее время находится в федеральном розыске», — заключила Волк.

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