Криминал 15 февраля 2023, 23:47 Семейную пару в Чите осудят по обвинению в сбыте наркотиков

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В Забайкалье в суд направили уголовное дело в отношении супружеской пары, которую обвинили в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Весной 2022 года полицейские заметили обвиняемых в лесу, где они намеревались оборудовать тайники с наркотиками.

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При задержании у супругов нашли запрещенные вещества, расфасованный в пакеты. Позднее правоохранители обнаружили в разных частях Читы «закладки» с наркотиками, которые оставили обвиняемые.

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Общий размер изъятых веществ превысил 60 граммов.