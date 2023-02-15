15 февраля 2023, 23:47
Семейную пару в Чите осудят по обвинению в сбыте наркотиков
В Забайкалье в суд направили уголовное дело в отношении супружеской пары, которую обвинили в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
Весной 2022 года полицейские заметили обвиняемых в лесу, где они намеревались оборудовать тайники с наркотиками.
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При задержании у супругов нашли запрещенные вещества, расфасованный в пакеты. Позднее правоохранители обнаружили в разных частях Читы «закладки» с наркотиками, которые оставили обвиняемые.
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Общий размер изъятых веществ превысил 60 граммов.
Наркотики
Суд
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