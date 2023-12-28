Криминал 28 декабря 2023, 15:33 Семейную пару мошенников осудили в Ростовской области за обман пожилых людей

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В Ростовской области осудили пару сожителей, которых признали виновными в мошенничестве в отношении пожилых людей. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Первым за нелегальную подработку взялся 46-летний мужчина, потом он привлек к делу и свою 33-летнюю возлюбленную. Они играли роль курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров для «попавших в ДТП родственников». Себе ростовские Бонни и Клайд оставляли 10% от полученной суммы.

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Однако обоих в итоге задержали. Мужчина получил 3,5 года колонии, его сожительница — четыре года. Кроме того, они обязаны возместить пострадавшим весь ущерб.

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