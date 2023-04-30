Криминал 30 апреля 2023, 12:47 Семейную пару из Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве младенца СК: в Ростове-на-Дону задержали супругов по подозрению в убийстве 8-месячной дочери РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону задержали семейную пару. Мужа и жену заподозрили в расправе над собственным ребенком. Против супругов возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенного группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Ростовской области.

Следствие предварительно установило, что 28 апреля мужчина и женщина нанесли своей восьмимесячной дочери серьезные травмы. Девочка скончалась.

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Тело ребенка супруги спрятали, а мать младенца сообщила в полицию о якобы произошедшем похищении.

«В ходе проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны», — отметили в ведомстве.

По месту жительства 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги нашли не только останки ребенка, но и другие доказательства их причастности к особо тяжкому преступлению.

Против мужа и жены возбудили дело по части 2 статьи 105 УК России. Следствие уже ходатайствовало об их аресте.

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