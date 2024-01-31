Криминал 31 января 2024, 13:39 Семейную пару из Москвы задержали по подозрению в нескольких нападениях Полиция задержала семейную пару, подозреваемую в разбойных нападениях в Москве Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

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В Москве задержали семейную пару по подозрению в совершении серии разбойных нападений. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации следствия, супруги использовали заранее разработанную схему. Жена знакомилась с жертвами, а ее муж неожиданно нападал на них.

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Одну из жертв женщина нашла в метро. Она пригласила нового знакомого прогуляться в Большой Конюшковский переулок, где на него набросился ее супруг. Паре удалось похитить у пострадавшего рюкзак с вещами. Ущерб составил 70 тысяч рублей. Пострадавшего госпитализировали с травмами, в том числе переломом лицевых костей.

Еще один эпизод произошел в подъезде дома на улице Антонова-Овсиенко. Пострадавшего ударили по голове и похитили у него рюкзак с деньгами и банковскими картами на сумму свыше 52 тысяч рублей. Ему также потребовалась помощь медиков.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о разбое. Их заключили под стражу.

Ранее в Москве СК возбудил дело после нападения бойца джиу-джитсу на подростка. Мужчина проломил одиннадцатикласснику голову.