Криминал 22 февраля 2024, 12:23 Семейную пару из Москвы обвинили в убийстве родственника из-за миллиона рублей СК: семейную пару из Москвы ждет суд за убийство родственника из-за 1 млн рублей РИА «Новости»

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В Москве будут судить мужчину и женщину по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились с родственником из-за денег, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что семейная пара предложила отцу мужчины отметить вместе Новый год, убедив его остаться дома. Супруги также пообещали ему подарить на праздник путевку на отдых.

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В ночь на 1 января 2023 в квартире дома на улице Говорова подозреваемые дождались, когда потерпевший выпьет алкоголь и потеряет бдительность. После этого мужчина напал на него сзади и начал душить, а женщина держала свекра. Затем она дала мужу пояс от своего халата, чтобы тот продолжил удушение отца.

Далее сын добил жертву бытовым предметом. Тело спрятали в поддон дивана, а рядом для маскировки запаха положили ароматизаторы и оставили открытым окно в квартире.

Супруги украли паспорт, личные вещи и банковскую карту родственника, на которой лежали 1 355 000 рублей.

На протяжении длительного времени пара переписывалась с близкими пострадавшего от его имени в соцсетях. Злоумышленники даже присылали фотографии с отдыха, чтобы убедить родственников в том, что мужчина находится на курорте.

В итоге правоохранители раскрыли преступление и собрали все доказательства для суда над семейной парой.

Ранее в Москве задержали иностранца за убийство, совершенное в 2009 году. По данным следствия, он повздорил со своим знакомым у дома на улице Яблочкова и ударил девять раз его колющим предметом.