Семейную пару арестовали после убийства девочки на Сахалине

Восьмилетнюю девочку увезли в глухой лес на Сахалине, после чего изнасиловали и убили. Подозреваемую семейную пару уже арестовали следователи.

«По ходатайству следствия, 11 июля 2020 года Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый 45-летний мужчина ранее уже был судим. Вместе с ним арестовали его 31-летнюю жену. У супружеской пары не было определенного места жительства.

Мужчину обвинили в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Его жену обвинили в похищении человека. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и детали случившегося с ребенком.

Восьмилетняя девочка пропала на Сахалине после того, как отправилась к подругам в Долинск. По пути она села в машину к семейной паре, которая предложила ее подвезти. В автомобиле ребенка изнасиловал и задушил мужчина. Тело ребенка нашли позже в глухом лесу.