Семейная ссора в Уфе закончилась госпитализацией двоих мужчин с ножевыми ранениями

38-летний супруг вернулся под утро в состоянии алкогольного опьянения. Он стал спорить с женой из-за того, что она ушла с застолья к детям накануне вечером, а не осталась с ним.

Ссора дошла до рукоприкладства — мужчина стал душить супругу. Проживающий с ними 75-летний тесть пришел на шум и заступился за дочь.

В ходе потасовки оба мужчины получили ножевые ранения. Их доставили в городскую больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия.