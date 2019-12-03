  • Семейная ссора в Уфе закончилась госпитализацией двоих мужчин с ножевыми ранениями

    03 декабря 2019, 19:57

    Ирина Нагайникова

    Зять и тесть нанесли друг другу ножевые ранения в Уфе, об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в МВД Башкирии.

    38-летний супруг вернулся под утро в состоянии алкогольного опьянения. Он стал спорить с женой из-за того, что она ушла с застолья к детям накануне вечером, а не осталась с ним.

    Ссора дошла до рукоприкладства — мужчина стал душить супругу. Проживающий с ними 75-летний тесть пришел на шум и заступился за дочь.

    В ходе потасовки оба мужчины получили ножевые ранения. Их доставили в городскую больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия.