Семейная пара умерла после отравления в Богородском округе
СК: семейная пара умерла после отравления в Подмосковье
Уголовное дело завели подмосковные следователи после смерти семейной пары из поселка Обухово Богородского городского округа. Девятилетнего мальчика с признаками отравления доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
По данным ведомства, пострадавших обнаружил их родственник в квартире поселка Обухово. Он вызвал на место бригаду медиков, которые констатировали смерть пары. Мальчика срочно госпитализировали.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили родственников и соседей.
Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела под свой контроль.
В администрации Богородского округа «360» сообщили, что мальчика доставили в реанимацию. Он находится под постоянным наблюдением врачей. Причины отравления покажут результату судебно-медицинской экспертизы.