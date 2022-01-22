Семейная пара умерла после отравления в Богородском округе

Уголовное дело завели подмосковные следователи после смерти семейной пары из поселка Обухово Богородского городского округа. Девятилетнего мальчика с признаками отравления доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным ведомства, пострадавших обнаружил их родственник в квартире поселка Обухово. Он вызвал на место бригаду медиков, которые констатировали смерть пары. Мальчика срочно госпитализировали.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили родственников и соседей.

Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела под свой контроль.



В администрации Богородского округа «360» сообщили, что мальчика доставили в реанимацию. Он находится под постоянным наблюдением врачей. Причины отравления покажут результату судебно-медицинской экспертизы.