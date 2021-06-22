Семейная пара отправится в тюрьму за убийство ребенка на Камчатке

Семейную пару с Камчатки приговорили в тюремному сроку из-за смерти их грудного ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что супруги постоянно выпивали. У них родились близнецы — мальчик и девочка — но пара не занималась детьми.

В результате об этом узнала их знакомая и вызвала скорую помощь. Врачам удалось спасти девочку, а вот мальчик скончался.

Пару лишили родительских прав. Также на них завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего группой лиц с особой жестокостью». Мужчину приговорили к 12 годам и пяти месяцам колонии строгого режима, а его супругу к 11 годам и семи месяцам колонии общего режима.