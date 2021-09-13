Семейная пара обманула пенсионеров из Перми на миллионы рублей

Суд вынес приговор аферистке, которая обманула более тысячи пенсионеров на 19 миллионов рублей. Ее подельник, который по совместительству являлся супругом осужденной, дожидается предъявления обвинения. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина руководила группой коммивояжеров, которые продавали пенсионерам медицинские аппараты якобы по государственной программе по льготным ценам. Мошенники орудовали на территории Прикамья, Удмуртии и Свердловской области. «Мошенники ходили по домам пожилых людей, представлялись сотрудниками социальной службы и навязывали физиотерапевтические аппараты. Панацея от всех недугов полагалась якобы по государственной программе. Приборы, себестоимость которых не превышала полутора тысяч рублей, продавали пенсионерам в 10 раз дороже», — сказано на сайте.