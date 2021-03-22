Семейная пара до смерти забила ребенка за плохое чтение

Жертвой пьяных родителей в Новосибирской области стал шестилетний мальчик. Мать и отчим до смерти забили ребенка в целях воспитания. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По версии следствия, все произошло в квартире дома поселка Кудряшовский, где нашли тело шестилетнего мальчика с множественными повреждениями. Следователи выяснили, что мать и отчим ребенка весь день распивали спиртное, а вечером решили заняться воспитанием мальчика.

«Дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии робко молчал, то они стали его избивать», — привело цитату представителя новосибирского главка СК издание NGS.

Всего ребенок получил не менее 50 ударов руками и ногами. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Суд арестовал мать и отчима. По данным ведомства, мужчина уже дал признательные показания и рассказал, как все происходило. Женщина своей вины не признала. Следователи назначили обвиняемым психолого-психиатрические экспертизы.

Также сотрудники ведомства проведут оценку работы органов опеки. Семья уже год стоит на учете как неблагополучная. Известно, что отчим часто бил ребенка. Если выяснится, что чиновники были в курсе ситуации, то им грозит уголовное дело о халатности.