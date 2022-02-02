Семье убитой в Костроме девочки предложили дать квартиру

В Костроме 2 февраля состоялись следственные действия с участием родителей убитой в середине января девочки. Об этом «360» сообщил адвокат семьи Андрей Алешкин.

В ходе допроса правоохранители установили обстоятельства жизни ребенка. Они выяснили, что семья благополучная и никогда на учете не состояла.

Семью приняли прокурор Костромы и руководитель Следственного комитета РФ, они сообщили, что расследование дела находится на контроле.

Также стороны обсудили вопросы подачи иска о возмещении вреда к сотрудникам в рамках уголовного дела о халатности и затронули вопрос о получении квартиры для семьи.

Поисками пропавшей пятилетней девочки в Костроме занимались полиция и волонтеры. По записи с камер наблюдения выяснилось, что с улицы ребенка увели двое неизвестных мужчин. Тело девочки нашли в одной из комнат местного общежития.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. В ходе допроса они признались в убийстве. Также выяснилось, что один из задержанных отбывал наказание за педофилию и распространение порнографии. Второй сидел за кражу.