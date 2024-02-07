07 февраля 2024, 17:37
Семь новых эпизодов нашли в деле о торговле детьми в Москве
СК выявил семь новых эпизодов в деле о торговле новорожденными детьми в Москве
Правоохранители выявили еще семь сделок, связанных с торговлей новорожденными детьми тремя подозреваемыми женщинами, которых отправили на время следствия в изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что злоумышленницы находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей. Подозреваемые брали на себя организацию родов, расходы на продукты, лекарства и медицинские услуги. Затем они забирали новорожденных и регистрировали их в ЗАГСе по фальшивым документам как собственных детей.
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На начальном этапе следствие установило, что одна из женщин незаконно оформила пятерых младенцев, вторая — шестерых. Позже правоохранителям удалось установить еще семь сделок с детьми.
Подозреваемых обвинили в преступлении, совершенном организованной группой. Расследование уголовного дела о торговле детьми продолжается.
Схему выстроили на деятельности «благотворительных фондов», работавших с желающими сделать аборт женщинами. Злоумышленники публиковали таргетированную рекламу своих услуг в Сети.
Дети
Москва
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