17 ноября 2023, 12:57
Семь человек предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность в Ростове-на-Дону
Суд рассмотрит дело семерых жителей Ростова-на-Дону, которые в течение 15 лет занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, фигуранты дела проводили различные операции с использованием данных фиктивных компаний. Обвиняемые подготовили и передали в банки более 15 тысяч поддельных документов.
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Отмечается, что всего за 15 лет незаконной деятельности они заработали 1,3 миллиарда рублей.
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