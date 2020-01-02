Семь человек получили ранения при стрельбе в американском баре
В американском штате Западная Виргиния в баре произошла перестрелка. В результате в больницу попали семь человек, сообщил телеканал WSAZ.
Выстрелы прозвучали во время празднования Нового года в кальянной Kulture Hookah в Хантингтоне. Пострадавшие находились как внутри заведения, так и на улице. О характере полученных ими ранений не сообщалось.
По словам свидетелей, к стрельбе мог привести конфликт между посетителями бара. Полиция не сообщала о задержании подозреваемых.
К моменту приезда полицейских в заведении находились около 50 человек. Одним из пострадавших оказался охранник бара.
За день до этого в городе Форт-Уэрт в Техасе мужчина открыл стрельбу во время церковной службы. Преступник успел убить двоих прихожан, прежде чем его застрелил охранник. Нападение длилось несколько секунд. Мотивы стрелка неизвестны.